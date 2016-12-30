У заключенных в Карагандинской области появился «Гелендваген»

Во дворе АК 159/7 в Карагандинской области осуждённые лепят удивительные фигуры, которые будут радовать их до весны.

В колонии строгого режима в Карагандинской области осужденные за тяжкие преступления сами придумывают и сами же создают оригинальные фигуры из снега, сообщает «КТК».

Одна из самых оригинальных – Gelandewagen в натуральную величину, с горящими фарами, фирменной эмблемой и карагандинскими номерами.

Создатели уверяют, что окна на нём – бронированные. Идея построить из снега именно Gelandewagen пришла спонтанно, говорят авторы.

«Каждый год новые, разные делаем фигуры. Вот придумали Колобка, Спанч Боба. Сама приходит идея в голову. Ну, не знаю, захотели вот Gelandewagen, вот и сделали. Люди веселятся. Фигуры строят. Настроение сами себе поднимают», – рассказал осуждённый Вячеслав Волков.

Среди других скульптур сами заключённые больше всего гордятся пиратским кораблём, пришвартованным к плацу. В этой работе создатели продумали каждую мелочь.

Начальство колонии такому креативу только радо и готово его поощрять.

«Все осуждённые, которые принимают участие в этих конкурсах по зимним фигурам, по украшению отряда, получают грамоты. А некоторые получают призы. Это сказывается на их условно-досрочном освобождении, учитывается при решении суда», – отметил начальник воспитательного отдела учреждения АК 159/7 Андрей Терещенко.

В феврале этого года в Костанайской области точную копию танка «Клим Ворошилов» построили из снега любители компьютерных игр.