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У заключенных в Карагандинской области появился «Гелендваген»

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 5

Во дворе АК 159/7 в Карагандинской области осуждённые лепят удивительные фигуры, которые будут радовать их до весны.

В колонии строгого режима в Карагандинской области осужденные за тяжкие преступления сами придумывают и сами же создают оригинальные фигуры из снега, сообщает «КТК».

Одна из самых оригинальных – Gelandewagen в натуральную величину, с горящими фарами, фирменной эмблемой и карагандинскими номерами.

Внедорожник простоит на территории колонии до весны / Скриншот видео телеканала КТК
Внедорожник простоит на территории колонии до весны / Скриншот видео телеканала КТК

Создатели уверяют, что окна на нём – бронированные. Идея построить из снега именно Gelandewagen пришла спонтанно, говорят авторы.

«Каждый год новые, разные делаем фигуры. Вот придумали Колобка, Спанч Боба. Сама приходит идея в голову. Ну, не знаю, захотели вот Gelandewagen, вот и сделали. Люди веселятся. Фигуры строят. Настроение сами себе поднимают», – рассказал осуждённый Вячеслав Волков.

Среди других скульптур сами заключённые больше всего гордятся пиратским кораблём, пришвартованным к плацу. В этой работе создатели продумали каждую мелочь.

Пиратское судно продумано до мелочей / Скриншот видео телеканала КТК
Пиратское судно продумано до мелочей / Скриншот видео телеканала КТК

Начальство колонии такому креативу только радо и готово его поощрять.

«Все осуждённые, которые принимают участие в этих конкурсах по зимним фигурам, по украшению отряда, получают грамоты. А некоторые получают призы. Это сказывается на их условно-досрочном освобождении, учитывается при решении суда», – отметил начальник воспитательного отдела учреждения АК 159/7 Андрей Терещенко.

В феврале этого года в Костанайской области точную копию танка «Клим Ворошилов» построили из снега любители компьютерных игр.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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