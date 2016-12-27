Трое осужденных по делу Серика Ахметова выйдут на свободу, выплатив штрафы. Такое смягчение наказания вступило в законную силу согласно постановлению Абайского городского суда.

«Абайский городской суд смягчил наказания экс-заместителю акима Караганды Айдару Тельгарину, бывшему заместителю директора индустриального парка «Металлургия-металлообработка» Оразалы Айменбетову и бывшему заместителю директора индустриального парка «Металлургия-металлообработка» Анатолию Эссе. Их неотбытые сроки заменены на штрафы в разных размерах», — пояснили в суде.

Также в суде добавили, что осужденному Тельгарину неотбытая часть лишения свободы заменена на штраф в 341 тысячу 481 тенге. Анатолию Эссе предстоит выплатить штраф в размере 542 тысячи 976 тенге, а осужденному Айменбетову — 184 тысячи 527 тенге.

Кроме того, в суде отметили, что смягчение наказания осужденным никак не связано с «Законом об амнистии».

Напомним, Айдар Тельгарин, Анатолий Эссе, Оразалы Айменбетов и еще ряд чиновников, среди которых фигурирует экс-премьер-министр Серик Ахметов были осуждены в декабре 2015 года. неотбытые сроки на сегодняшний день: у Оразалы Айменбетова — 1 год 80 дней, у Айдара Тельгарина — 1 год 9 месяцев 27 дней, у Анатолия Эссе — 2 года 10 месяцев 12 дней.