Стали известны подробности схода вагонов в Карагандинской области

Как пояснили в ДЧС Акмолинской области, авария на железной дороге произошла в Аршалынском районе Акмолинской области, но участок обслуживается отделением железной дороги Карагандинской области.

ЧП произошло вечером 27 декабря в 35 километрах от поселка Аршалы и станции Бабатай.

От грузового поезда № 2907 сообщением станция Караганда-станция Астана отцепились и сошли с рельсов 12 вагонов (5 груженных и 7 порожних).

В это время во встречном направлении по маршруту Астана-Караганды направлялся грузовой поезд № 1488 из 69 вагонов. Машинист принял меры к торможению, но локомотив столкнулся с сошедшими вагонами и сошел с рельс. Вагоны этого поезда удалось удержать на рельсах.

В результате ЧП было повреждено пять стрелочных переводов (100 метров пути), 2 контактные опоры (электроснабжение), произошло опрокидывание 12 грузовых вагонов поезда № 2907, поврежден локомотив поезда № 1488. Жертв и пострадавших нет. Причины аварии устанавливаются.

Из-за схода вагонов второй день задерживаются пассажирские поезда и электрички в оба направления.

В восстановительных работах задействованы 65 человек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.