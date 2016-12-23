Стали известны новые требования к кандидатам на госслужбу

Сегодня, 23 декабря, в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялся брифинг с участием директора департамента государственной службы агентства Максута Утешева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На брифинге Максут Утешев дал разъяснения по вопросам квалификационных требований, предъявляемых к кандидатам на государственную службу. Квалификационные требования разрабатываются каждым государственным органом самостоятельно и подлежат обязательному согласованию с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции. Квалификационные требования устанавливают единые требования ко всем государственным должностям по образованию, опыту работы и компетенциям.

Требования к образованию устанавливаются в зависимости от уровня должности. Для ряда должностей, к примеру, сельского и районных уровней допускается послесреднее или техническое и профессиональное образование. Ряд должностей, к примеру, на центральном уровне, может учитывать прохождение кандидатом обучения в Академии государственного управления при Президенте либо наличие зарубежного образования. К претендентам на госдолжность с таким образованием предъявляются более короткие сроки наличия стажа госслужбы (к примеру, вместо 5 лет 3 года стажа госслужбы). Опыт работы для кандидатов на госслужбу также немаловажен.

На государственную службу теперь вправе поступить граждане с опытом работы в негосударственных организациях, правоохранительных и специальных госорганах. Для обеспечения гибкости карьерной модели и привлечения талантов из частного сектора предусмотрено проведение «открытого» отбора среди граждан, имеющих опыт работы в сферах деятельности, схожих с функциями госорганов. При этом стоит отметить, для реализации новых подходов по профессионализации госаппарата в обновленных квалификационных требованиях заложен механизм поэтапного продвижения на госслужбе при наличии стажа не менее одного года на нижестоящей должности.

Квалификационные требования к кандидатам на госслужбу совершенствуются в соответствии с внедренными новыми подходами на госслужбе в целом. В том числе анализируются поступающие запросы и обращения граждан. На основании данных анализов, к примеру, теперь учитывается стаж воинской службы, стаж работы в статусе депутатов Парламента и маслихатов, судей, международных служащих. Ранее стаж судейской работы не засчитывался. В текущем году в квалификационные требования внедрено новое понятие — компетенции. Это набор знаний и навыков, которые необходимы каждому служащему для эффективной работы.

Автоматизированная система оценки компетенций содержит по 12 тестовых заданий на каждую компетенцию. Лицам, претендующим на руководящую должность, предоставляется 90 минут для решения заданий по определению 10 компетенций, для остальных — 75 минут по определению 8 компетенций. С начала текущего года из общего количества прошедших тестирование по оценке личных качеств 76,3% набрали оценки выше зон риска.

В настоящее время агентством разрабатывается Единая рамка компетенций. В отличие от действующей оценки личных качеств Единая рамка компетенций позволит конкретизировать требования по компетенциям для каждого уровня должности. Обновленные квалификационные требования для поступающих на государственную службу направлены на обеспечение равного доступа граждан на государственную службу и повышение профессионализма госслужащих для эффективной работы.