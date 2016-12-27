Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66 721 тенге

При этом минимальный размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсии) увеличится до 45 711 тенге.

26 декабря министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова пояснила, на какую сумму будут повышены пенсии и пособие по рождению ребёнка в 2017 году.

Глава МЗСР РК сообщила, что с учетом расчётов, проведённых совместно с Министерством финансов РК, с 1 июля 2017 года будут повышены на 20% как солидарная, так и базовая пенсии.

Размер солидарной пенсии, согласно принятому на 2017-2019 годы бюджету, с 1 января 2017 года будет повышен на 9%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений главы государства – ещё на 11%. Например, если размер солидарной пенсии в 2016 году составляет 40 000 тенге, то с 1 января 2017 года с повышением на 9% вырастет до 43 600 тенге, а с 1 июля 2017 года с учётом повышения еще на 11% – до 48 396 тенге.

«Что касается базовой пенсии, то она также с 1 января 2017 года будет повышена на 7%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений главы государства – ещё на 13%. Например, в текущем году размер базовой пенсии составляет 11965 тенге, с 1 января 2017 года с учётом повышения на 7% её размер составит 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года вместе с повышением на 13% составит 14 466 тенге. Таким образом, размер базовой пенсии повысится на 20% по сравнению с размером 2016 года», – проинформировала Дуйсенова.

Министр также отметила, что для повышения пенсии порядка 2,1 млн пенсионеров из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 79,8 млрд тенге.

Минимальный размер пенсии (с учётом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учётом базовой пенсии) повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребёнка с 1 января 2017 года будет повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года – ещё на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%. Для этого из республиканского бюджета в следующем году дополнительно будет выделено 1,8 млрд тенге.

«Если в текущем году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составляет 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составит 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составляет 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысится до 118 тысяч тенге, с 1 июля 2017 года будет равен 142 947 тенге», – пояснила Тамара Дуйсенова.

В целом на повышение пенсий и пособий при уточнении республиканского бюджета дополнительно будет предусмотрено 81,6 млрд тенге.

Напомним, 15 декабря глава государства дал поручение правительству повысить размеры пенсий с 1 июля 2017 года на 20% по сравнению с их размерами в 2016 году, размеры единовременного пособия в связи с рождением ребенка – на 20%.