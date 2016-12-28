События 28 декабря

28 декабря в мире отмечают:

Международный день кино

Испания, День смеха

События:

1869 — В Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.

1895 — В индийском салоне «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ «Синематографа братьев Люмьер», что ознаменовало рождение кинематографа.

1972 — Введен в действие высокогорный каток «Медео».

1981 — В Вирджинии впервые в Америке рожден ребенок в пробирке.

Родились:

1922 — Стэн Ли, настоящее имя — Стэнли Мартин Либер — известный американский писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель множества персонажей комиксов. Стэн Ли появляется камео во всех фильмах кинематографической вселенной «MARVEL».

1934 — Ма́ргарет Натали́ «Мэ́гги» Сми́т, британская харАктерная актриса.

1954 — Де́нзел Хэйс Ва́шингтон-мл., американский актёр, кинорежиссёр и кинопродюсер. В 2001 году вышел фильм «Тренировочный день», в котором актёр в первый раз за свою карьеру сыграл отрицательного персонажа и получил за него «Оскар».

1973 — Алекса́ндр Рэ́мович Ро́бак, российский актёр театра и кино, продюсер и кинорежиссёр.

1979 — Русла́н Ви́кторович Бе́лый, российский комик, постоянный участник «Comedy Club», участник телепроектов ТНТ «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy Баттл», ведущий собственного шоу «Stand Up.