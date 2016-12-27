События 27 декабря

27 декабря в мире отмечают:

Россия — День спасателя

События:

1845 — Американский врач Кроуфорд Ланг впервые в мире применил наркоз при приеме родов (роженицей была его жена).

1871 — В лондонском «Хрустальном дворце» состоялась первая Всемирная выставка кошек и котов.

1932 — Введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.

1945 — Основан Международный валютный фонд.

1990 — Постановлением Совета министров РСФСР образован Российский корпус спасателей.

Родились:

1832 — Павел Михайлович Третьяков, российский предприниматель и меценат, собиратель произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи. Когда Павел Третьяков начал собирать коллекцию русского искусства, практически с самого начала он намеревался передать городу.

1901 — Марлен Дитрих, немецкая и американская актриса, секс-символ и певица. Марлен Дитрих оказала яркое, незабываемое влияние на моду, кино, стиль и женское сознание. Несмотря на то, что Марлен Дитрих не была величайшей в мире актрисой, певицей или танцовщицей, её популярность была исключительно высока.

1939 — Эммануил Гедеонович Виторган, советский и российский актёр театра и кино. Вместе с третьей женой И. Млодик открыл и руководит «Культурным Центром Эммануила Виторгана», где проводит творческие вечера, концерты, чествует актёров.

1948 — Жерар Депардьё, французский актёр. В печати появилось стихотворение поэта Аркадия Булавина «На приезд Жерара Депардьё» в Россию:

Недавно плут один исконно заграничный—

француз, актёр, известнейший мосье

приехал к нам,

чтоб убедиться лично,

что жизнь у русских— «праздник на кутье»…

1971 — Сергей Сергеевич Бодров, российский режиссёр, актёр, сценарист. Сергей сыграл в фильме «Брат» главную роль. Средства массовой информации обрушились на фильм с критикой, но все же достоинства фильма были всё же признаны, а сам Бодров получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сочи и в Чикаго и премию «Золотой Овен».

1974 — Ольга Викторовна Винницкая, исполнитель песен в стиле поп-рок, одна из первых участниц женской поп-группы «ВИА Гра». 6 ноября 2010 года в Киеве Алёна Винницкая выступила на юбилейном концерте группы «ВИА Гра», в котором участвовали 8 из 11 на тот момент участниц группы за все 10 лет существования.