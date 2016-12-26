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События 26 декабря

Надежда Рогозина 4 часа назад Комментировать 4

26 декабря в мире отмечают:

День подарков
 
Россия — День войсковой противовоздушной обороны

События:

1933 — Запатентовано FM-радио.

1941 — Великая Отечественная война: началась Керченско-Феодосийская десантная операция. Освобождены города Наро-Фоминск и Лихвин.

1946 — В Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

Родились:

1891 — Генри Миллер (ум. 1980), американский писатель и художник.

1903 — Лев Борисович Миров, советский эстрадный артист, народный артист РСФСР.

1926 — Екатерина Федоровна Савинова (ум. 1970), советская актриса, исполнительница роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра».

1930 — Александр Иванович Лебедев (ум. 2012), российский и советский актёр театра и кино.

1949 — Михаил Сергеевич Боярский, российский актёр театра и кино, певец.

1962 — Джеймс Коттак, американский музыкант, известный как ударник групп «Scorpions» и «Kingdom Come».

1963 — Ларс Ульрих, датский музыкант, барабанщик известной группы «Metallica».

1964 — Евгения Добровольская, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

1971 — Джаред Лето, американский музыкант, вокалист группы «30 Seconds to Mars».

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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