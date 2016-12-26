События 26 декабря

26 декабря в мире отмечают:
День подарков
Россия — День войсковой противовоздушной обороны
События:
1933 — Запатентовано FM-радио.
1941 — Великая Отечественная война: началась Керченско-Феодосийская десантная операция. Освобождены города Наро-Фоминск и Лихвин.
1946 — В Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.
Родились:
1891 — Генри Миллер (ум. 1980), американский писатель и художник.
1903 — Лев Борисович Миров, советский эстрадный артист, народный артист РСФСР.
1926 — Екатерина Федоровна Савинова (ум. 1970), советская актриса, исполнительница роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра».
1930 — Александр Иванович Лебедев (ум. 2012), российский и советский актёр театра и кино.
1949 — Михаил Сергеевич Боярский, российский актёр театра и кино, певец.
1962 — Джеймс Коттак, американский музыкант, известный как ударник групп «Scorpions» и «Kingdom Come».
1963 — Ларс Ульрих, датский музыкант, барабанщик известной группы «Metallica».
1964 — Евгения Добровольская, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.
1971 — Джаред Лето, американский музыкант, вокалист группы «30 Seconds to Mars».