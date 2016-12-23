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События 23 декабря

Надежда Рогозина 5 часов назад Комментировать 5

23 декабря в мире отмечают:

Россия, День дальней авиации ВВС

Япония, День рождения Императора

События:

1900 — Реджинальд Фессенден провёл первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.

1947 — Первая демонстрация транзистора на Bell Labs.

1994 — Официально издан Указ об автономном территориальном образовании Гагаузия (Gagauz-Yeri) в составе Республики Молдова.

Родились:

1777 — Александр I, российский император.

1799 — Карл Павлович Брюллов, русский художник.

1917 — Валентина Васильевна Серова, советская актриса, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии.

1929 — Чет Бейкер, американский джазовый музыкант.

1931 — Лев Константинович Дуров (ум. в 2015), советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.

1945 — Валерий Рыжаков, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

1956 — Дэйв Мюррей, английский гитарист, один из старейших участников хэви-метал группы Iron Maiden.

1969 — Пётр Марченко, российский телеведущий.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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