События 23 декабря

23 декабря в мире отмечают:
Россия, День дальней авиации ВВС
Япония, День рождения Императора
События:
1900 — Реджинальд Фессенден провёл первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.
1947 — Первая демонстрация транзистора на Bell Labs.
1994 — Официально издан Указ об автономном территориальном образовании Гагаузия (Gagauz-Yeri) в составе Республики Молдова.
Родились:
1777 — Александр I, российский император.
1799 — Карл Павлович Брюллов, русский художник.
1917 — Валентина Васильевна Серова, советская актриса, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии.
1929 — Чет Бейкер, американский джазовый музыкант.
1931 — Лев Константинович Дуров (ум. в 2015), советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.
1945 — Валерий Рыжаков, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
1956 — Дэйв Мюррей, английский гитарист, один из старейших участников хэви-метал группы Iron Maiden.
1969 — Пётр Марченко, российский телеведущий.