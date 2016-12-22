Санаторий Жосалы
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События 22 декабря

Надежда Рогозина 17 часов назад Комментировать 18

22 декабря в мире отмечают:

Казахстан — День энергетика

Украина — День работников дипломатической службы

События:

1857 — Выпущена первая почтовая марка в России.

1976 — Первый пробный полёт самолёта Ил-86.

Родились:

1744 — Даниил Самойлович, основатель эпидемиологии в Российской империи.

1836 — Фирс Сергеевич Журавлёв, русский живописец.

1899 — Николай Васильевич Горбань (ум. 1973), историк, архивист, писатель.

1937 — Эдуард Успенский, писатель, автор повестей-сказок «Крокодил Гена и его друзья» (1966), «Дядя Фёдор, пёс и кот» (1974).

1949 — Братья-близнецы Робин Хью Гибб и Морис Гибб, участники британской музыкальной группы Bee Gees.

1962 — Рэйф Файнс, британский актёр, режиссёр, двукратный номинант премии «Оскар».

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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