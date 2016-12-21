События 21 декабря

21 декабря в мире отмечают:
ООН — Всемирный день телевидения
Россия — День работника налоговых органов Российской Федерации
События:
1783 — Воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье впервые поднял в воздух людей.
1877 — Изобретение Томасом Эдисоном фонографа.
1916 — Затонул «Британник» — корабль-близнец «Титаника», налетев на немецкую мину. Он ушёл на дно всего за 57 минут.
1996 — В штаб-квартире ООН проводится Первый всемирный телевизионный форум.
1998 — Первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.
Родились:
1900 — Всеволод Витальевич Вишневский, советский писатель.
1925 — Ольга Аросева, актриса театра и кино («Берегись автомобиля» и др.).
1940 — Фрэнк Заппа, американский композитор, певец, гитарист, кинорежиссёр и сатирик.
1944 — Юрий Антонович Беляев, русский писатель, учёный, общественный деятель.
1948 — Сэмюэль Джексон, американский актёр.
1977 — Анфиса Чехова, российская телеведущая.