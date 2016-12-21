События 21 декабря

21 декабря в мире отмечают:

ООН — Всемирный день телевидения

Россия — День работника налоговых органов Российской Федерации

События:

1783 — Воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье впервые поднял в воздух людей.

1877 — Изобретение Томасом Эдисоном фонографа.

1916 — Затонул «Британник» — корабль-близнец «Титаника», налетев на немецкую мину. Он ушёл на дно всего за 57 минут.

1996 — В штаб-квартире ООН проводится Первый всемирный телевизионный форум.

1998 — Первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.

Родились:

1900 — Всеволод Витальевич Вишневский, советский писатель.

1925 — Ольга Аросева, актриса театра и кино («Берегись автомобиля» и др.).

1940 — Фрэнк Заппа, американский композитор, певец, гитарист, кинорежиссёр и сатирик.

1944 — Юрий Антонович Беляев, русский писатель, учёный, общественный деятель.



1948 — Сэмюэль Джексон, американский актёр.

1977 — Анфиса Чехова, российская телеведущая.