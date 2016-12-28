Сколько стоит новогодний стол в Караганде

Новый год обычно встречают всей семьёй. Если не брать расходы на подарки для близких, то только на Новогодний стол уходит значительная сумма бюджета. А сколько в среднем стоит праздничный стол в Караганде, подсчитала наша редакция.

Отмечать Новый Год в современном его значении приказал нашим предкам Петр I, который устраивал по этому случаю торжественный бал.

Новогоднее меню формировалось постепенно. Традиция ставить на новогодний стол икру разную появилась во второй половине XIX ст., тогда же к ней присоединились и другие деликатесы вроде семги, корюшки, разнообразных сыров. В начале же XIX века новогоднее меню было более демократичным, но все равно Новый год встречали масштабно с фейерверками и маскарадом.

Шампанское, в ряду других заморских вин, появилось на столах на рубеже веков, но в почете были все-таки вина крепленые, из Франции, Испании, Италии и Германии. Вплоть до революции 1917 г. главным блюдом новогоднего меню был гусь с яблоками.

Мы решили подсчитать, в какую сумму может обойтись новогодний стол.

Для этого наша редакция составила список продуктов, которые обязательно пригодятся, чтобы накрыть праздничный стол. И вот что у нас получилось из сходя из средних цен в магазинах нашего города:

Икра — 3500 тг

Хлебная корзина (Хлеб белый\Лаваш\Багет\Булочки) — 700 тг.

Сыр — 2300 тг/кг

Куриное филе — 850 тг/кг

Мясная нарезка (ветчина, колбаса, буженина, и т.п.) — 5500 тг

Рыба соленая (семга, форель, и т.п.) — 2800 тг

Маслины\Оливки — 900 тг

Соленья (грибы, помидоры, огурцы, капуста, чеснок, перец и т.п.) — 350 тг за банку

Свежие овощи (огурцы, помидоры, перец) — 2700 тг

Зелень (укроп, лук зеленый, петрушка, салат Айсберг или китайский, руккола и т.п.) — 1000 тг

Майонез и сметана для заправки салатов и закусок — 800 тг

Шпроты и рыбные консервы (по желанию) — от 300 тг

Фрукты (мандарины, виноград, бананы, лимоны, груши, яблоки и т.п.) — 4200 тг

Оливковое (или подсолнечное масло) — 1300 тг (420 тг)

Консервированный горошек и кукуруза — 800 тг

Крабовые палочки — 320 тг

Яйца (10 шт) — 330 тг

Овощи для салатов (картошка, морковь, лук, свекла и т.п.) — 2300 тг

Грибы шампиньоны свежие — 800 тг

Масло сливочное — 500 тг

Мясо или рыба для горячего блюда (свинина, говядина, курица, утка, форель, семга и т.п.) — 5000 тг

Соки и газировки — 2000 тг

Советское шампанское — от 850 тг.

Итого: в среднем, 40 000 тенге!

Даже по самым скромным подсчётам новогодний бюджет семьи из трёх человек составит минимум 40 тысяч тенге. Но как показывает практика, запросы у наших граждан гораздо выше. Поэтому все зависит от желаний и возможностей каждого.