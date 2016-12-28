Сколько стоит новогодний стол в Караганде

Новый год обычно встречают всей семьёй. Если не брать расходы на подарки для близких, то только на Новогодний стол уходит значительная сумма бюджета. А сколько в среднем стоит праздничный стол в Караганде, подсчитала наша редакция.
Отмечать Новый Год в современном его значении приказал нашим предкам Петр I, который устраивал по этому случаю торжественный бал.
Новогоднее меню формировалось постепенно. Традиция ставить на новогодний стол икру разную появилась во второй половине XIX ст., тогда же к ней присоединились и другие деликатесы вроде семги, корюшки, разнообразных сыров. В начале же XIX века новогоднее меню было более демократичным, но все равно Новый год встречали масштабно с фейерверками и маскарадом.
Шампанское, в ряду других заморских вин, появилось на столах на рубеже веков, но в почете были все-таки вина крепленые, из Франции, Испании, Италии и Германии. Вплоть до революции 1917 г. главным блюдом новогоднего меню был гусь с яблоками.
Мы решили подсчитать, в какую сумму может обойтись новогодний стол.
Для этого наша редакция составила список продуктов, которые обязательно пригодятся, чтобы накрыть праздничный стол. И вот что у нас получилось из сходя из средних цен в магазинах нашего города:
Икра — 3500 тг
Хлебная корзина (Хлеб белый\Лаваш\Багет\Булочки) — 700 тг.
Сыр — 2300 тг/кг
Куриное филе — 850 тг/кг
Мясная нарезка (ветчина, колбаса, буженина, и т.п.) — 5500 тг
Рыба соленая (семга, форель, и т.п.) — 2800 тг
Маслины\Оливки — 900 тг
Соленья (грибы, помидоры, огурцы, капуста, чеснок, перец и т.п.) — 350 тг за банку
Свежие овощи (огурцы, помидоры, перец) — 2700 тг
Зелень (укроп, лук зеленый, петрушка, салат Айсберг или китайский, руккола и т.п.) — 1000 тг
Майонез и сметана для заправки салатов и закусок — 800 тг
Шпроты и рыбные консервы (по желанию) — от 300 тг
Фрукты (мандарины, виноград, бананы, лимоны, груши, яблоки и т.п.) — 4200 тг
Оливковое (или подсолнечное масло) — 1300 тг (420 тг)
Консервированный горошек и кукуруза — 800 тг
Крабовые палочки — 320 тг
Яйца (10 шт) — 330 тг
Овощи для салатов (картошка, морковь, лук, свекла и т.п.) — 2300 тг
Грибы шампиньоны свежие — 800 тг
Масло сливочное — 500 тг
Мясо или рыба для горячего блюда (свинина, говядина, курица, утка, форель, семга и т.п.) — 5000 тг
Соки и газировки — 2000 тг
Советское шампанское — от 850 тг.
Итого: в среднем, 40 000 тенге!
Даже по самым скромным подсчётам новогодний бюджет семьи из трёх человек составит минимум 40 тысяч тенге. Но как показывает практика, запросы у наших граждан гораздо выше. Поэтому все зависит от желаний и возможностей каждого.