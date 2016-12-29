«Сарыарка» вернулась в тройку лидеров ВХЛ

В заключительном матче уходящего года хоккейный клуб «Сарыарка» уверенно обыграл курганское «Зауралье» с сухим счетом 3:0. Тем самым карагандинцы вернулись в тройку лидеров Высшей хоккейной лиги.

«Сегодня важный момент был — это игра в неравных составах. Момент был, когда мы играли втроем против пятерых практически полторы минуты, даже больше. Выстояли и использовали свое большинство. Повели 2:0 и дальше сыграли по счету. В третьем периоде внимание уделяли обороне. Не придумывали в своей зоне и не позволили сопернику создать опасных моментов. Думаю, что мы заслуженно победил», — отметил на послематчевой конференции главный тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев.

«Сарыарка» — «Зауралье» 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

4:30 — 0:1 Поляков (Файзуллин, Исаев) В равенстве

30:20 — 0:2 Ломако (Алишаускас, Груздев) В большинстве

36:43 — 0:3 Сарваров (Ердаков) В равенстве

Вратари: Гафиуллин — Гелашвили. Броски: 45-46 ;

Броски в створ: 25-27 ; Голы: 0-3 ;

Вбрасывания: 26-24 ; Штраф: 6-14

Следующий матч «Сарыарка» проведёт 10 января на «Караганды-Арене» с нижнетагильским «Спутником».