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Рой Джонс замерз в Казахстане и «пошопился» в карагандинском ТЦ

Алтынай Сарсенбаева 11 часов назад Комментировать 38

Настоящий шопинг легенда мирового бокса Рой Джонс устроил в Караганде. Известный боксер успел посетить популярный торговый центр в городе просто потому, что замерз в шахтерской столице, сообщает Tengrinews.kz.

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Рой Джонс прилетел в карагандинский аэропорт из Майами в одежде, совсем не подходящей для казахстанского климата. Поэтому организаторы сразу решили отвезти его в торговый центр, где он сам лично прикупил себе теплые вещи. «Здесь Рой Джонс купил себе теплую куртку и обувь, потому что в Казахстане ему было очень холодно. Рой Джонсу понравилась одежда от известной марки. Он перемерил несколько курток в современном бутике и выбрал на свой взгляд одну из лучших.

Новая теплая куртка боксера
Новая теплая куртка боксера

Во время своего визита в Караганду мировая звезда успел прогуляться по главным улицам Караганды и сфотографироваться с восторженными болельщиками, встретиться с высокопоставленными чиновниками региона.

По доброй традиции Рою Джонсу подарили чапан, а он, в свою очередь, оставил собственный автограф на боксерских перчатках для победителя молодежного чемпионата по боксу Садреддина Ахмедова. После чего Рой Джонс исполнил несколько своих любимых песен прямо на ринге.

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Организатор отметил, что боксеру понравилось в Караганде — сюда он приезжает уже во второй раз. После посещения Международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера КазССР Галыма Жарылгапова Рой Джонс уехал в Астану в одежде, которую прикупил себе в Караганде.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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