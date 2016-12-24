Стало известно, что 23 декабря в рамках совершенствования языковой политики РК был разработан Частотный словарь казахского языка, сообщает primeminister.kz.

В Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Государственной комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики, в котором приняли участие депутаты Парламента, ученые-лингвисты и руководители центральных и местных государственных органов.

В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации Закона РК «О языках в Республике Казахстан» и Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.

«За 25-летний период развития в стране проделана большая работа по совершенствованию языковой политики. Безусловно, это плоды независимости и последовательной языковой политики Главы нашего государства», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев презентовал новую методику быстрого и эффективного обучения казахскому языку, основанную на лучших международных стандартах и опыте. Согласно новой методике, разработан Частотный словарь казахского языка для общего образования. Запуск нового проекта в пилотном режиме в общеобразовательных школах с русским языком обучения назначен на 2017 год.

Подводя итоги заседания, Премьер дал ряд поручений ответственным государственным органам по реализации и внедрению новой программы.