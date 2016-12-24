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Разработан Частотный словарь казахского языка для общего образования

Надежда Рогозина 7 часов назад 1 Комментарий 15

Стало известно, что 23 декабря в рамках совершенствования языковой политики РК был разработан Частотный словарь казахского языка, сообщает primeminister.kz.

В Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Государственной комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики, в котором приняли участие депутаты Парламента, ученые-лингвисты и руководители центральных и местных государственных органов.

В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации Закона РК «О языках в Республике Казахстан» и Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.

«За 25-летний период развития в стране проделана большая работа по совершенствованию языковой политики. Безусловно, это плоды независимости и последовательной языковой политики Главы нашего государства», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев презентовал новую методику быстрого и эффективного обучения казахскому языку, основанную на лучших международных стандартах и опыте. Согласно новой методике, разработан Частотный словарь казахского языка для общего образования. Запуск нового проекта в пилотном режиме в общеобразовательных школах с русским языком обучения назначен на 2017 год.

Подводя итоги заседания, Премьер дал ряд поручений ответственным государственным органам по реализации и внедрению новой программы.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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Один комментарий

  1. тала
    24.12.2016 из 13:50

    Обязательно приобрету такую книгу. Мы должны знать родной язык и хорошо что появляются различные методики по изучению казахского языка

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