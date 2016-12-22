Расписание поезда «Астана — Жезказган» оставят прежним после жалоб в Facebook

Поезд «Астана — Жезказган» будет курсировать по прежнему расписанию, передает пресс-служба КТЖ.

Сообщается, что с учетом пожеланий жителей региона внесены изменения в график движения пассажирских поездов. С 1 января 2017 года поезд «Астана — Жезказган» будет курсировать по прежнему расписанию.

«Поезд сообщением № 307/308 Астана — Жезказган будет ежедневно отправляться из Жезказгана в 18 часов 30 минут и прибывать в Караганду в 7 часов 52 минуты, а в Астану – в 12 часов 30 минут. Обратно пассажирский поезд будет отправляться из Астаны в 15 часов, прибывать в Караганду в 19 часов 52 минуты, а в Жезказган – 9.00 часов», — отмечается в сообщении.

Отметим, 19 декабря пользователь Facebook Бакыткелды Ниязбеков написал пост с просьбой изменить график движения поезда «Астана — Жезказган».

«Изменение привычного расписания поезда, когда он отправлялся из Жезказгана в 19.10 и прибывал в Караганду в 7.30 утра, был удобен для всех. (…) А теперь хотят поменять расписание, чтобы поезд выезжал в 12 дня и прибывал в Караганду в 00 ночи», — отметил Бакыткелды Ниязбеков.