Прокурор Карагандинской области покинул свой пост

Стало известно, что свой пост покинул прокурор Карагандинской области. Поводом для увольнения стал недавний скандал с лишением должностей его первого заместителя и прокурора Темиртау. Тогда же Аскару Секишеву объявили выговор за плохой контроль над подчиненными.

Нового прокурора нашей области еще не назначили. Сейчас его обязанности исполняет старший советник юстиции Марат Алиханов.

Напомним, в октябре стало известно об освобождении от занимаемых должностей заместитель прокурора области Рашид Дубаев, начальник управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области Алмас Абдакасов и прокурор Темиртау Биржан Шаулиев. Поводом для этого стала жалоба жителя Темиртау Каната Алпысбаева. Он обратился в Генеральную прокуратуру, рассказал о том, что уже два года добивается наказания для убийц своего сына. Его вывезли в степь, где ранили в бедро, и оставили умирать. Один из преступников уже осужден. А еще трое не предстали перед судом. Их не нашли.