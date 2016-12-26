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Президент РК выразил соболезнование народу России в связи с крушением самолета Ту-154

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 4

Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны РФ в районе города Сочи.

Нурсултан Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу.

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен день общенационального траура.

Напомним, в результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154 Б-2 223-го летного отряда Минобороны погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов (Первого, «Звезды» и НТВ), военнослужащие, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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