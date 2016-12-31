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Поздравляем с Новым годом!

Мурат Мусин 50 минут назад Комментировать 9

Редакция novoetv.kz поздравляет всех с Новым годом!

Ну вот и промчался еще один год, у каждого он прошел по-разному, многое пришлось пережить.

Не будем расстраиваться, ведь на смену ему пришел Новый год. И в этом году мы искренне желаем всем, чтобы все плохое оставалось позади. Пусть все, что вы планировали — обязательно сбудется, все, что хотели начать — начнется, а что хотели закончить — закончится.

Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, и мир откроет нам новые двери! Все мечты пусть сбываются! Пусть в 2017-м году каждый из нас найдет то, что ему нужно: одинокие встретят свои вторые половинки, тем кто болеет — скорейшего выздоровления, тем кто любит — понимания и терпения, всем — благополучия и уюта. С Новым годом! С Новым счастьем!

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Автор: Мурат Мусин

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