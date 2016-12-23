«Поселок-призрак» обнаружили в Карагандинской области

В Карагандинской области обнаружен безымянный поселок без благ цивилизации. В село не ходят автобусы, не ездит скорая помощь, там нет магазинов и школы, сообщает КТК.

Как отмечается, жителям поселка приходится прописываться у родственников в городе, чтобы отдать детей в школу. Каждый день дети идут до школы пять километров по трассе. А скорую помощь, по данным телеканала, некоторые жители ждут часами, а то и днями.

Известно, что в поселке проживает около двухсот жителей. Сообщается, что одна половина его жителей относится к Караганде, до нее всего пять километров, другая — к Бухар-Жыраускому району, до него расстояние в десятки раз больше. Лишь полтора километра дороги от безымянного населенного пункта по документам принадлежит Бухар-Жыраускому району, остальные почти четыре километра до города — бесхозные.

По данным КТК, на 50 домов здесь нет ни аптеки, ни магазина. А в сильные бураны люди якобы по несколько суток сидели без хлеба. Тем временем местные власти обещают привести все в порядок.

«Мы сделаем перепись населения. Сделаем полностью учет людей, домов. Кто, где, что зарегистрирован. Потом, есть люди, у которых вообще нет документов ни на дом, вообще ни на что. Как подписи, все это мы соберем, мы передаем в областной маслихат Карагандинской области. И на этом решится», — прокомментировала телеканалу аким Туздинского сельского округа Карагандинской области Сауле Бекжанова.