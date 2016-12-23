Об опасной погоде на выходных предупреждают синоптики

Сильные морозы ожидаются на всей территории Казахстана. Арктический воздух с Карского моря достиг северных районов Казахстана, что и стало причиной похолодания, объяснили в «Казгидромете».

Эти морозы с температурой ниже климатической нормы на 5-15ºС в предстоящие дни будут смещаться в юго-восточном направлении, постепенно захватывая все области республики.

«К морозам добавятся снегопады и метели, что сделает погоду более сложной и опасной. Будьте осторожны», – предупреждают синоптики.

На севере все выходные снег и периодически метель. В Павлодаре ночью температура опустится до -36°C, в Петропавловске до -30°C. Дневные температуры здесь останутся на уровне -20°C.

В Караганде также днём в субботу и воскресенье -20°C, без осадков, облачно.

В Семее и Усть-Каменогорске 24 декабря снег, низовая метель, -17°C, на следующий день мороз немного отступит до -12°C, без осадков, туман.

В Актобе и Атырау днём в выходные дни около -10°C, осадков не ожидается. В Уральске в субботу -17°C, в воскресенье -7°C мороза, синоптики обещают снег в воскресенье. В Актау в выходные дни воздух прогреется местами до 4°C тепла, без осадков.

В Шымкенте, Таразе и Кызылорде 24-25 декабря ожидается 9°C мороза, временами снег (в Кызылорде осадков не прогнозируют).

В Алматы в ночь на 24 декабря снег, днём -12°C. 25 декабря без осадков, -5°C.

В Астане ночью на субботу -35°C, днём -20°C, без осадков. В последнее воскресенье года в столице днём снег, низовая метель, -24°C.