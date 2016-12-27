«Новогодний патруль» с участием Деда Мороза и Снегурочки

Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области уделяется особое внимание вопросам охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма, снижению уровня аварийности на дорогах Карагандинской области.

В преддверии новогодних праздников и школьных каникул Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области 29 декабря 2016 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Новогодний патруль» с участием сказочных героев — Деда Мороза и Снегурочки, и других сказочных персонажей, которые на улицах города Караганды будут проводить мероприятия с пешеходами, в том числе и с самыми маленькими участниками дорожного движения, направленными на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Цель проводимого профилактического мероприятия — снижение дорожно-транспортных происшествий и воспитание взаимного уважения водителей и пешеходов на пешеходных переходах и дорогах.