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Дед мороз

«Новогодний патруль» с участием Деда Мороза и Снегурочки

Мурат Мусин 31 минута назад Комментировать 2

Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области уделяется особое внимание вопросам охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма, снижению уровня аварийности на дорогах Карагандинской области.

В преддверии новогодних праздников и школьных каникул Местной полицейской службой ДВД Карагандинской области 29 декабря 2016 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Новогодний патруль» с участием сказочных героев — Деда Мороза и Снегурочки, и других сказочных персонажей, которые на улицах города Караганды будут проводить мероприятия с пешеходами, в том числе и с самыми маленькими участниками дорожного движения, направленными на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Цель проводимого профилактического мероприятия — снижение дорожно-транспортных происшествий и воспитание взаимного уважения водителей и пешеходов на пешеходных переходах и дорогах.

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Автор: Мурат Мусин

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