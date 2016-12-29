Назначен прокурор Карагандинской области

Генеральный прокурор Жакип Асанов провёл рад назначений в надзорных органах республики. Его приказом теперь уже бывший главный транспортный прокурор Ибрай Тлеугалеев возглавил прокуратуру Карагандинской области.

Его место в транспортной прокуратуре занял Марат Алиханов.

«Приказами Генерального Прокурора назначены прокурором Карагандинской области Тлеугалеев Ибрай Ашимханович (ранее занимал должность Главного транспортного прокурора). Главным транспортным прокурором – Алиханов Марат Тлеукабылович (ранее занимал должность первого заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учётам Республики Казахстан)», – говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.

Занимавший должность прокурора Карагандинской области Аскар Секишев уволился по собственному желанию.