Народные приметы к Новому Году

Новый год — волшебное время, когда даже взрослому хочется верить в чудо главной ночи в году. В каждой семье есть свои праздничные традиции и приметы, а что народная мудрость советует сделать до боя курантов, мы решили вам рассказать.



К Новому Году следует навести чистоту в доме, разобрать все завалы, углы, натереть стекла и зеркала, чтобы сверкали. Выбросить из дома всю разбитую, колотую или треснувшую посуду. Избавиться от предметов, напоминающих о неприятностях минувшего года.

В новогоднюю полночь, когда часы бьют 12 раз, все загадывают самые заветные желания, которые должны обязательно сбыться в наступающем году.

До 12 ночи женщинам нужно накинуть на плечи накидки или платки, а после двенадцатого удара быстро снять их. Все болезни и плохие события останутся в прошлом году.

При первом ударе курантов зажмите в левой ладони копеечку и загадайте, чтобы в новом году у вас были деньги. Бросьте монету в стакан с шампанским и выпейте его. Затем сделайте в монете дырочку и носите ее на цепочке, как брелок.

Классика! Во время звона курантов быстро напишите на клочке салфетки свое желание, зажгите и бросьте в бокал с шампанским, выпейте его до последнего глотка до 12 часов. Ваше желание обязательно исполнится.

За минуту перед боем курантов надо взять мандарин (апельсин) очистить его от кожуры и положить под елку. Если успеть, тогда год будет очень счастливым.

Для богатства надо на Новый Год обильно обсыпать всех присутствующих зерном или хотя бы сварить каши и подать ее к столу, что особенно приветствуется годом Петуха.

Всякое новогоднее излишество или недостаток, мирное состояние или ссора и т.п. указывают на то, что предстоит человеку на весь год — с чем застал человека Новый год, с тем он останется до конца, поэтому в Новый год не дают ничего взаймы.

Как начнешь Новый год, так его и проживешь. Первое января задает тон всему году.

Если в ночь на 1 января ветер, который может поколебать деревья, то в этом году будет хороший урожай фруктов.

До рассвета посмотрите на небо: если много звезд — будет хороший урожай ягод.

Если поутру 1 января на деревьях густой иней — год будет хлебородный, иначе — голодный.

До обеда 1 января пасмурно, а после обеда ясно, — поздний сев лучше.

Если в январе эхо далеко уходит — морозы крепчают.

1 января не выполняйте тяжелой и грязной работы, а то весь год будете в грязи возиться и тяготы испытывать. Нельзя убирать в доме, особенно подметать и мыть полы, выбрасывать мусор — это сулит убытки и потери.

Если в первый день нового года торговец отдаст товар первому встречному покупателю очень дешево, то весь год будет удачная торговля.

Верить в приметы и следовать им или нет, решать вам. Но некоторые советы точно помогут навести порядок в квартире и встретить Новый год с чувством выполненного долга и ощущением сказочного праздника! Всем добрых примет и традиций!