Санаторий Жосалы

Метели и усиление ветра ожидаются в Казахстане 26 декабря

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 8

Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, сообщает «Казгидромет».

Местами — метель, туман, гололед, усиление ветра. На юге, юго-востоке, в центре и северо-западе погода ожидается без осадков.

В Акмолинской Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Южно-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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