Куда казахстанцы летали чаще всего в 2016 году?

Наибольшей популярностью в 2016 году традиционно пользовались направления Алматы и Астана.

В целом средняя стоимость билета по внутренним направлениям составила 24 243 тенге за билет. Для сравнения, средняя стоимость билета в 2015 году была 19 216 тенге.

В рейтинге наиболее популярных международных маршрутов посещения в этом году в разрезе статистики Aviata.kz значатся Москва, Ташкент, Санкт-Петербург, Стамбул и Киев. Тбилиси по популярности значительно обогнал Анталию, а Прага – одно из топ-направлений прошлого года – и вовсе выбыла их первой десятки направлений, куда казахстанцы летали чаще всего. Таким образом, казахстанцы, вопреки прогнозам, не стали летать меньше, но изменился выбор направлений.

Рост среднего чека на покупку авиабилетов сохраняется и в сегменте международных направлений. Так, в этом году билет в оба конца заграницу в среднем обходился в 98 245 тенге, тогда как в 2015 году можно было слетать за 93 500 тенге.

Наиболее активно наши сограждане выезжали за рубеж в период с мая по август и в ноябре – декабре. Например, количество купленных билетов в мае возросло по сравнению с апрелем на 22,6%. На внутренние перелеты также оказывает влияние сезонность, но не так выраженно.

Стоит добавить, что в канун новогодних праздников индустрия путешествий переживает новый сезонный всплеск. Казахстанцы начали активно покупать авиабилеты по международным и внутренним направлениям на новогодние праздники уже в начале ноября.