Кто в Казахстане получает меньше всех

В Казахстане больше всего ценят ученых и горняков! Сотрудники этих сфер возглавили список самых высокооплачиваемых профессий. В уходящем 2016 году работодатели подняли им зарплаты почти на 35 процентов!

Согласно рейтингу, который приводит Energyprom.kz, работники научной и технической деятельности получают 326 тысяч тенге в месяц! Традиционно высокие доходы у промышленников – больше трехсот тысяч. На третьем месте финансисты и страховые агенты – 254 тысячи. В этом году они стали получать на 9 процентов больше по сравнению с прошлым. На 18 процентов выросли заплаты у строителей, в среднем они получают 187 тысяч. Госслужащие и врачи зарабатывают по 100 тысяч тенге в месяц. Самая же низкая оплата труда у учителей – 87 тысяч, хотя, согласно предоставленным данным, за 2016 зарплаты педагогов выросли на 20 процентов.