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Крыша поехала? (ВИДЕО)

Мурат Мусин 3 дня назад 2 комментария 53

Ведущий программы «Зеленая волна» на «ТЕКС Радио» и ТК «Новое Телевидение» Рустам Басманов стал свидетелем безалаберного ремонта крыши на улице Ерубаева.

«В субботу оказался свидетелем безалаберного и опасного для жизни ремонта крыши. Я шел по улице Ерубаева, когда услышал крики с непонятной стороны, и подняв голову наверх, понял, что на крыше здания производится демонтаж кровли. Рабочие кричали сверху, чтобы все обходили данный участок, и в след им летели сверху куски кирпичей и штукатурки. Никаких предупреждающих знаков на тротуаре не было. И после того, как я сделал замечание, рабочие ответили, что это не мы такие, а люди такие (ответ напомнил фразу из фильма «Бумер», наверное, любимого фильма одного из строителей). А вот когда начал снимать это безобразие, рабочие попрятались и отказались проявить хоть маленькую долю известности», — прокомментировал Рустам.


А как думаете вы, стоит ли наказывать таких «работников» и кто будет нести ответственность в случае несчастного случая?

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Автор: Мурат Мусин

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2 комментария

  1. Евгений
    20.12.2016 из 22:44

    нужно наказывать ответственных за технику безопасности, но в данном случае, я предполагаю что, это как раз-таки те самые рабочие!

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