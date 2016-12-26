Казахстанцев пугают «заражёнными» мандаринами

На протяжение нескольких дней в социальных сетях и с помощью рассылки сообщений в мобильном приложении WhatsApp жители региона распространяют панические слухи о смерти детей от ротавирусной инфекции, которая произошла в результате отправления мандаринами.

В голосовых и текстовых сообщениях говорится о том, что от свирепого вируса в инфекционных отделениях области скончалось уже тринадцать детей. А врачи, якобы, призывают не покупать детворе мандарины, потому что цитрусовые и есть источник заражения.

«Все эти сведения не соответствуют действительности. Никаких случаев массовой гибли детей в инфекционных отделениях не было. Мандарины никакой опасности не представляют. Призываю людей не поддаваться панике и верить только официальным сообщениям», — заявил заместитель руководителя ДЗПП Болат Куанышбеков.