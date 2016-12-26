Караганду украсили к новому году!

До Нового года остаются считанные дни. Его приближение чувствуется все сильнее, и помогает этому все вокруг, в том числе и «наряженный» город.

Новый год — это один из самых долгожданных и ярких праздников в году. По замечательной традиции город начинают украшать за несколько недель до самого события. К примеру, возле фонтана «Каскад» появились крупногабаритные подарочные коробки, яркие елочные шары, а также снеговики и лошадь с упряжкой.

А напротив ДКГ красуется такой Дед Мороз. К слову сказать, в этом году такие «дедушки» были замечены еще в нескольких местах центра города.

Буквально позавчера эту главную елку Караганды зажгли глава региона и градоначальник. К слову, высота этой новогодней красавицы достигает 18 метров. В городе есть еще 2 крупные елки.

А вот в микрорайонах новогоднего настроения совсем не чувствуется. Даже на надземном переходе освещение отсутствует. Мы надеемся, что в ближайшее время упущения устранят, и наш любимый город — Караганда — наполнится праздником не только в самом центре, но и в спальных районах.