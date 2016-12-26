Санаторий Жосалы
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Караганду украсили к новому году!

Мурат Мусин 2 часа назад Комментировать 8

До Нового года остаются считанные дни. Его приближение чувствуется все сильнее, и помогает этому все вокруг, в том числе и «наряженный» город.

Новый год — это один из самых долгожданных и ярких праздников в году. По замечательной традиции город начинают украшать за несколько недель до самого события. К примеру, возле фонтана «Каскад» появились крупногабаритные подарочные коробки, яркие елочные шары, а также снеговики и лошадь с упряжкой.

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А напротив ДКГ красуется такой Дед Мороз. К слову сказать, в этом году такие «дедушки» были замечены еще в нескольких местах центра города.

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Буквально позавчера эту главную елку Караганды зажгли глава региона и градоначальник. К слову, высота этой новогодней красавицы достигает 18 метров. В городе есть еще 2 крупные елки.

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Главная ёлка города!
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А эту ёлку с полной уверенностью можно назвать «Снежной красавицей»!
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ЦУМ в этом году решил не экспериментировать с оформлением своей новогодней ёлки. А жаль!

А вот в микрорайонах новогоднего настроения совсем не чувствуется. Даже на надземном переходе освещение отсутствует. Мы надеемся, что в ближайшее время упущения устранят, и наш любимый город — Караганда — наполнится праздником не только в самом центре, но и в спальных районах.

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Автор: Мурат Мусин

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