Пожертвовавший 5,5 миллиона тенге детям с онкологическими заболеваниями карагандинец Нияз Сундиталиев стал лауреатом молодежной премии «Кайнар». Парализованный карагандинец награжден в номинации «От чистого сердца». Он получил диплом и денежный сертификат на 200 тысяч тенге из рук акима области Нурмухамбета Абдибекова.

Нияз поблагодарил главу региона и отметил, что сегодня молодежи можно развиваться в любом направлении.

«Если у тебя есть определенные таланты и ты живешь в Казахстане и не пользуешься определенными возможностями, которые дает тебе государство, это твоя личная проблема. Я на своем опыте замечаю, если у тебя есть желание участвовать в созидательном труде, творить добро, общаться с другими людьми, посещать всевозможные мероприятия на самых высоких уровнях, нужно быть чуточку активнее, позитивнее, иметь свою точку зрения! Я думаю, двигаться в этом направлении, и все получится! «, — добавил награжденный.

В этом году вручение премии «Кайнар» состоялось по 12 номинациям. Заслуженные награды получили медики, педагоги, представители рабочих специальностей, представители дома юношества и молодежного ресурсного центра.

Напомним, 27-летний карагандинец Нияз Сундиталиев завоевал известность своим благородным поступком. Несколько лет назад, после травмы позвоночника, Нияз оказался прикованным к постели. Друзья и волонтеры собирали деньги на его лечение. В результате образовалась сумма в 5,5 миллиона тенге. Эти деньги Нияз пожертвовал детям, больным онкологией, в фонд «Добровольное обшество «Милосердие» Аружан Саин. Этот поступок Нияз объяснил тем, что в ближайшие несколько лет операцию ему все равно не сделают.

Однако после данного благородного поступка карагандинца пригласил индийский медицинский центр на бесплатный курс реабилитации.