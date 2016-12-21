Карагандинцы могут бесплатно посещать курсы государственного языка

Для этого в городе организованы специальные курсы. Такую новость аким города Нурлан Аубакиров сообщил через свой интернет-блог.

«Где у нас в городе Караганда можно бесплатно изучить казахский язык?» — спросил градоначальника через его интернет-блог карагандинец Владимир Голубцов.

Как оказалось, такие курсы в нашем городе проводятся. Они предусмотрены Планом мероприятий по реализации государственной программы развития и функционирования языков на 2011-2020 годы. На обучение выделяются бюджетные деньги. Курсы казахского языка предназначены, в первую очередь, для государственных и гражданских служащих. Но посещать их могут все заинтересованные граждане.

«Ежегодно при акимате города Караганды проводятся двухмесячные бесплатные курсы по обучению государственному языку, — сказано в ответе акима. – Занятия проводятся в лингафонно-мультимедийном кабинете, который расположен в здании библиотеки имени Ауэзова по адресу: Толепова, 17. Запись на обучение на курсах государственного языка в марте-апреле 2017 года будет осуществлена по телефону 42-14-61 (отдел культуры и развития языков города Караганды)».