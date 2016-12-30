Карагандинцев приглашают на новогодний салют
Мурат Мусин
51 минута назад
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На набережной центрального парка состоится шоу-программа в честь Нового года!
Карагандинцев и гостей города приглашют на праздничный салют и концертную программу, которая состоится 1 января 2017 года в 01:00 на набережной Центрального парка культуры и отдыха Караганды.
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