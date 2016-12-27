Какая погода ожидает казахстанцев 27-30 декабря

Синоптики рассказали о погоде в период с 27 по 30 декабря.

По данным специалистов «Казгидромета», в предстоящие трое суток на территории Казахстана ожидаются метели, снегопады и гололед. Как оказалось, южный циклон будет определять погоду в последние дни уходящего года.

«В большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели и повышение температуры воздуха, на юге — гололед. Однако 28 декабря в тыл циклону на Казахстан начнет распространяться антициклон. Под влиянием антициклона 29 декабря предполагается кратковременное похолодание преимущественно в северных и восточных областях», — отметили в «Казгидромете».