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Какая погода ожидает казахстанцев 27-30 декабря

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 4

Синоптики рассказали о погоде в период с 27 по 30 декабря.

По данным специалистов «Казгидромета», в предстоящие трое суток на территории Казахстана ожидаются метели, снегопады и гололед. Как оказалось, южный циклон будет определять погоду в последние дни уходящего года.

«В большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели и повышение температуры воздуха, на юге — гололед. Однако 28 декабря в тыл циклону на Казахстан начнет распространяться антициклон. Под влиянием антициклона 29 декабря предполагается кратковременное похолодание преимущественно в северных и восточных областях», — отметили в «Казгидромете».

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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