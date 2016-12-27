Как выбрать сладкий новогодний подарок ребенку

Помимо подаренных игрушек, непременно каждый малыш ищет маленький сундучок или мешочек со сладостями.

Новогодние праздники в детских садах и школах не обходятся без утренников с елками и елочными украшениями, красивыми костюмами и, конечно же, сладкими подарками. Новый год – это не просто праздник, а ещё и чудо для каждого ребёнка. Помимо подаренных игрушек, непременно каждый малыш ищет маленький сундучок или мешочек со сладостями.

В этой связи Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК при выборе сладостей рекомендует родителям:

— подбирать сладости, которые больше всего по вкусу и возрасту малыша.

— для детей младшего возраста не рекомендуются мелкие леденцы и орешки в сладкой глазури, чтобы не поперхнутся;

— изучить состав сладостей и их срок изготовления, особенно когда вы берете уже готовый подарок, следует, перед тем как вручить его ребенку, внимательно ознакомиться с содержимым. Сладости не должны содержать запрещенные пищевые добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы. И конечно должны быть свежими;

— нельзя приобретать для детей новогодние подарки неизвестного происхождения, в неустановленных торговых местах.

Напоминаем, что с целью обеспечения безопасности здоровья детей и подростков не допускается использование в организациях воспитания и образования детей и подростков скоропортящихся продуктов, которые могут послужить факторами возникновения случаев кишечных заболеваний среди детей.

Какие сладости можно давать детям

Полезны мармеладные и желейные конфеты. В их состав входят пектин и желатин, благотворно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Эти сладости можно предлагать детям с двух лет. В составе мармеладки или желейки не должно присутствовать всяческих добавок с кодом Е: ароматизаторов, эмульгаторов и т. п., а также жиров. Идеально приготовленный мармелад содержит желатин или пектин, агар-агар, сахар или его заменитель, патоку.

Воздержитесь от покупки глазированного мармелада, зефира, желе — ингредиенты глазури не самого лучшего качества могут свести на нет полезные свойства конфеты. Другой вид полезных сладостей — зефир и пастила. Зефир готовят из сахара, фруктового пюре, яичного белка и одного из трёх желирующих веществ: желатина, агара или пектина. Состав пастилы: фруктово-ягодное пюре, яичные белки, сахар, патока.

Самые полезные — сливочный зефир и ванильная пастила. В них отсутствуют искусственные красители и прочие пищевые добавки. Их также можно давать достигшим двух лет малышам.

Что касается шоколада, то темный можно предложить ребенку с пяти лет. В темном шоколаде содержится большое количество какао-порошка, который может вызывать аллергию. Ребенку младшего возраста можно давать только молочный шоколад, где какао-порошка меньше. Самое полезное в шоколаде — какао-масло.

Обязательно изучите состав конфеты или плитки. Если ценного какао-масла в ней нет либо очень мало, а присутствует пальмовое, откажитесь от покупки. Эта конфета не только не полезна, но и вредна маленькому потребителю, так как пальмовое масло вызывает расстройство работы желудка и может спровоцировать рвоту. Для ребенка младше пяти лет можно приобрети качественный белый шоколад, в котором аллергенный какао-порошок отсутствует, но есть какао-масло и молоко. Безопасные добавки в шоколаде — изюм и орехи. Фруктовые, йогуртовые и иные наполнители слишком «химические» для маленького ребенка.

Овсяное печенье без консервантов — очень полезный продукт. Его смело можно положить с коробочку со сладким подарком для ребенка. Печенье бывает фасованным по нескольку печенюшек.

В набор можно положить сухофрукты и орехи, только не глазированные шоколадом или сахаром. Это и вкусно, и полезно. И сухофрукты, и орехи обязательно должны быть упакованы.

А вот карамель и леденцы не несут в себе никакой пользы. Напротив, это вредные лакомства для детей. Дети грызут их, портят зубную эмаль, а это чревато развитием кариеса. В состав карамельных и леденцовых конфет входит множество красителей, ароматизаторов и прочих веществ, создающих нагрузку на пищеварительную систему ребенка. Поэтому чем позже малыш познакомится с этими сладостями, тем лучше. Детям, умеющим хорошо жевать, можно предложить батончик мюсли. Такие батончики продаются в магазинах в отделе здорового или диетического питания. Будьте внимательны, читая упаковку. В состав батончика могут входить ингредиенты, содержащие аллергены.

Козинаки — также полезный продукт, он готовится из семечек или орехов с добавлением меда или патоки. Если у ребенка уже достаточно много зубов, можете положить в подарок и это угощение. Выбирайте то, в состав которого входит патока. То же касается и халвы. Узнайте у родителей ребенка, нет ли у него аллергии на цитрусовые, и если нет, положите в набор два-три мандарина или апельсин.