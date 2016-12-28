Как Караганда будет праздновать Новый год

Праздничные мероприятия начнутся уже завтра, 29 декабря.

В центральной городской библиотеке имени Ауэзова 29 декабря в 12:00 пройдет мероприятие мастерская поделок «Сиқырлы саусақтар». В этот же день карагандинцев приглашают на театрализованное представление «Новый год в стране Муми-троллей!» в ДПК «Мир» совместно с ДПК «Мирас». Во дворце детей и юношества 29 и 30 декабря с 10:00 до 17:00 состоится новогоднее представление «Счастливый билет» для учащихся организаций образования.

30 декабря в 12:00 состоится открытие городских соревнований по лыжным гонкам «Новогодняя гонка».

31 декабря в 22:00 возле ДК «Нового Майкудука» состоится Новогодняя диско-программа. В 11:00 в филиале городской библиотеки №6 пройдет игра-викторина «Новый год к нам мчится».

1 января в 00:00 состоится мероприятие Новогодняя ночь «Қош келдін жаңа жыл». А в 01:00 на сцене Центрального парка культуры и отдыха Караганды будет концертная программа и праздничный салют.

С 3 по 5 января в СШ №23 пройдут финальные соревнования «Школьная лига» по баскетболу среди мальчиков и девушек 7-8, 9-11 классов.

4 января в ДДЮ в 17:00 пройдет танцевально-игровая программа «Новогодний коктейль», в этот же день в СОШ №36 состоится мастер-класс по таэквондо для учащихся общеобразовательных школ.

Открытый городской турнир с 4 по 9 января пройдет в спортивном комплексе «Жастар», а также пройдет открытый городской турнир по футболу среди юношей «Новогодние каникулы».

С 6 по 8 января в ДЮШС 21 микрорайона пройдет первенство по гандболу. 7 января — товарищеские встречи по футболу и волейболу.