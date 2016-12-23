Из-за взрыва внедорожника на автомойке Караганды скончались брат и сестра

В Караганде скончались работники автомойки, где произошел взрыв Toyota Land Cruiser. Пострадавшие получили ожоги, несовместимые с жизнью, передает Today.kz.

В областном центре ортопедии и травматологии имени Макажанова сообщили, что у мужчины из-за ожогов случился инфекционно-токсический шок и отказали внутренние органы.

Позже умерла его сестра. У нее остались трое детей.

«Периодически женщина приходила в себя, но ненадолго. Еду она получала через зонд, но пища не усваивалась», — сообщили в больнице.

Как рассказала родная тетя погибшего, собственник внедорожника, передвигающийся на газовой установке, загнал машину в теплый бокс с улицы, где были 40-градусные морозы.

По словам женщины, его допрашивают полицейские.

«Транспортное средство было оснащено газобалонным оборудованием марки Lenovo. Газовый бак имеет механическую деформацию и разрыв корпуса в нижней центральной части. Анализ возможных причин пожара показал, что следов проведения электросварочных работ в помещении автомойки не обнаружено. Причинно-следственной связи возникновения пожара от малокалорийного источника, например, от тлеющего табачного изделия, не установлено», — говорится в заключении пожарных.

Напомним, в одной из автомоек Караганды 26 ноября взорвался Toyota Land Cruiser. В результате инцидента сильные ожоги получили двое мойщиков. Мужчина и женщина были госпитализированы с ожогами более 60 процентов тела, их состояние оценивалось как тяжелое. Представители автомойки рассказали, что клиент оставил внедорожник для мытья поздно ночью.