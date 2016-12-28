В Казахстане из-за схода грузовых вагонов задерживаются 12 поездов, передает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Задерживаются следующие пассажирские поезда: № 55 Кызылорда — Кокшетау, № 63 Арысь — Астана, № 705 Алматы — Петропавловск, № 701 Алматы — Астана, № 707 Чимкент — Астана, № 83 Караганда — Москва, № 853 Караганда — Астана, № 857 Караганда — Астана, № 328 Костанай — Караганда, № 86 Астана — Сарыагаш, № 46 Павлодар — Алматы и 3 электропоезда отправлением из Караганды.

«АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства. По прибытии в пункт назначения все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с законом РК «О железнодорожном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК», — говорится в сообщении компании.

Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.

Напомним, в ночь с 27 на 28 декабря на железнодорожном вокзале Астаны произошел пассажирский коллапс. Пассажиры не могли уехать из-за многочасовой задержки поездов. Пользователи опубликовали в соцсетях фото и видео с вокзала.