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Из-за морозов отменили занятия в школах нескольких городов Казахстана

Алтынай Сарсенбаева 4 часа назад Комментировать 20

В нескольких городах Казахстана 23 декабря отменили занятия в школах, сообщает Dixinews.kz.

В связи с сильными морозами (до -26 градусов) в Астане занятия первой смены отменены для учащихся 1-4 классов. В Костанае занятия первой смены отменены для учащихся 0-11 классов. В Кокшетау занятия первой смены отменены для учащихся 1-11 классов.

По данным издания, в Павлодаре, Семее, Караганде занятия первой смены не отменяли. На момент написания новости информация об отмене занятий в Петропавловске, Усть-Каменогорске и Экибастузе не поступала.

Информация об отмене занятий второй смены становится известна с 11.30 до 12.30.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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