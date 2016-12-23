Из-за морозов отменили занятия в школах нескольких городов Казахстана

В нескольких городах Казахстана 23 декабря отменили занятия в школах, сообщает Dixinews.kz.

В связи с сильными морозами (до -26 градусов) в Астане занятия первой смены отменены для учащихся 1-4 классов. В Костанае занятия первой смены отменены для учащихся 0-11 классов. В Кокшетау занятия первой смены отменены для учащихся 1-11 классов.

По данным издания, в Павлодаре, Семее, Караганде занятия первой смены не отменяли. На момент написания новости информация об отмене занятий в Петропавловске, Усть-Каменогорске и Экибастузе не поступала.

Информация об отмене занятий второй смены становится известна с 11.30 до 12.30.