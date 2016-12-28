График движения поезда Жезказган-Астана пересмотрят в середине 2017 года

График движения поезда Жезказган-Астана пересмотрят к лету 2017 года из-за введения нового железнодорожного вокзала в столице, передает «Казинформ».

«С учетом пожеланий пассажиров график (движения поезда Жезказган-Астана) дополнительно будет пересматриваться в мае-июне 2017 года с учетом планируемого ввода в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала в столце», — рассказал председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Асет Асавбаев.

Как ранее сообщалось, курсирование пассажирского поезда сообщением 307/308 Жезказган — Астана с 2017 года планируется с графика через день перевести на ежедневную основу. Отмечалось, что первоначально разработанный АО «НК «Қазақстан темір жолы» график не учитывал все пожелания населения Карагандинской области и был разработан в целях наименьшей передвижки графиков сопутствующих поездов по Астананинскому участку других поездов. Однако данный график министерством был возвращен на доработку и в результате принятый график максимально приближен к действующему графику в 2016 году.

Графиком предусматривается отправление с Жезказгана в 18:30 вечера, прибытие в Караганду в 7:52 утра и в Астану 12:30 дня. В обратном направлении отправление из Астаны в 15:00 дня, прибытие в Караганду в 19:20 и в Жезказган в 8:59 утра.