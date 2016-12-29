Гороскоп 29 декабря

Овны — Благоприятный день. У вас достаточно жизненных сил и настойчивости, чтобы преодолеть любые трудности.

Тельцы — Упорная работа помогает добиться успеха. Вы не отступаете, если что-то идет не так, и правильно делаете.

Близнецы — Нельзя сказать, что звезды поддерживают вас во всем: могут возникать проблемы, порой и преграды появляются на пути.

Раки — Появляются интересные, перспективные идеи; пока они еще не оформились и требуют тщательного обдумывания, но уже становится ясным направление дальнейших действий.

Львы — Вам сопутствует удача во многих начинаниях, но наибольших успехов можно добиться там, где речь идет не только о получении выгоды, но и о моральном удовлетворении.

Девы — За этот день можно успеть многое, если не лениться.



Весы — Интересный день. Многие его события будут иметь долгосрочные последствия, но пока об этом никто не догадывается.

Скорпионы — Появляются отличные идеи, новые планы; творческих представителей знака посетит вдохновение.

Стрельцы — Подходящий день для перемен в профессиональной сфере. Можно проявлять инициативу, предлагать что-то новое.

Козероги — Некоторые трудности не исключены, но едва ли вы станете из-за них переживать – мысли заняты новыми планами.

Водолеи — Отличный день для общения, хорошо проходят и деловые, и личные встречи.

Рыбы — Непростой день, полный искушений и соблазнов. Если вы найдете в себе силы противостоять им и не поддадитесь на провокации, то сможете добиться успеха.