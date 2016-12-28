Гороскоп 28 декабря

Овны — Сегодня будут искренне радоваться своему финансовому положению.

Тельцы — Вас могут назначить на новую должность, в связи с чем обязанностей прибавится.

Близнецы — Не следует скромничать, а лучше проявить в работе упорство. Не стесняйтесь в трудную минуту обратиться за советом к коллегам.

Раки — Если Вы давно хотели завязать выгодные знакомства, то сегодня у вас все получится. Гороскоп советует заняться чем-то кардинально новым и прибыльным.

Львы — Наконец-то смогут увлечься тем делом, о котором давно мечтали. Благодаря этому их жизнь кардинально изменится и станет разнообразнее.

Девы — Сегодня будут настолько искренни и прямолинейны, что покорят сердце каждого, кто встретится им на пути.

Весы — Опасайтесь тех, кто злословит в ваш адрес. Такие люди могут обмануть и создать вам массу проблем.

Скорпионы — Прибыль поступит неожиданно, но будет очень кстати. Старайтесь разделять дружбу и меркантильные интересы.

Стрельцы — Конфликтов и неприятностей не ожидается. Отношения с близкими людьми вас порадуют и вдохновят на яркие поступки.

Козероги — В отношениях с избранником исключите ревность, иначе спровоцируете конфликт. Гороскоп советует решать любые проблемы совместно с супругом.

Водолеи — Старайтесь избегать серьезных размолвок с избранником и конфликтов с коллегами.

Рыбы — Следует твердо придерживаться своего курса жизни и никуда не сворачивать. Только так вы сможете реализовать задуманное и прийти к успеху.