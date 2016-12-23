Гороскоп 23 декабря

Овны — Ожидается крупная прибыль от человека, который уже неоднократно Вам помогал.

Тельцы — Возможно, что вас пытаются спровоцировать на ссору с любимым человеком. Главное, держать себя в рамках приличия, не бунтовать и не давать повода для скандала.

Близнецы — Чтобы отношения с любимым человеком не превратились в рутину, пригласите избранника в ресторан или сделайте оригинальный подарок. Ведь чувства доказываются действиями.

Раки — Ожидается приезд родственников издалека, поэтому заранее позаботьтесь о том, где они остановятся и чем их угощать.

Львы — Вы сегодня ощутите небывалый прилив сил и энергии. Из-за этого вы будете хвататься за все дела одновременно, но не одно из них не доведете до логического завершения.

Девы — В доме накопилось множество бытовых проблем, поэтому срочно ими займитесь. Что касается денег, то Вам их лучше копить, а не тратить.

Весы — Для коммерческих сделок, переговоров и деловых поездок отличный день. Вы сможете добиться высоких результатов, если наберетесь терпения, и уверенно пойдете навстречу успеху.

Скорпионы — Вы сегодня еще раз убедиться в том, что нет ничего лучше семьи, любимых людей и здоровья.

Стрельцы — Вы на время изолируете себя от общества даже близких людей. Чтение любимой книги, прогулка по парку, общение в социальных сетях и поток свежих мыслей.

Козероги — Предстоит знакомство с влиятельным человеком, который во многих начинаниях поддержит и поможет вам материально.

Водолеи — Наконец-то вам вернут давний долг, а начальник поощрит за качественную работу. Можете планировать путешествие в любую точку мира – финансов хватит.

Рыбы — Финансовое положение отличается стабильностью, а внутреннее состояние созвучно внешнему образу – спокойное и благородное.