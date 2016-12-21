Гороскоп 21 декабря

Овны — Сегодня объем трат по разным обстоятельствам может значительно превысить денежные поступления, поэтому особенно остро будет чувствоваться нехватка наличности.

Тельцы — На пользу пойдут физические нагрузки, занятия в театральной студии; это поможет вам отвлечься от неприятностей.

Близнецы — Никто не любит терпеть неудачу в деле или сталкиваться с трудностями на работе, но вы должны понять, что трудности неизбежны.

Раки — Плохая пора для самоутверждения. Вряд ли оценят вас по достоинству, даже если вы будете настойчиво доказывать им свою компетентность.

Лев — Не исключены конфликты с родственниками и соседями. Следите за своими словами. Выбирайте пути для своего успеха, не идите против своей совести.

Девы — Рекомендуется пока воздержаться от крупных приобретений и экономить. Со временем вы сможете позволить себе многое из того, о чем мечтаете сейчас.

Весы — Непросто складываются контакты с коллегами, родственниками, друзьями, партнерами.

Скорпион — Этот день откроет перед вами хорошие перспективы только при условии вашей корректности, внимательности к людям и обстоятельствам.

Стрелец — Необходимо вспомнить о своих прошлых финансовых обязательствах, внимательно продумать деловые поездки, заключение договоров.

Козерог — Возможно, в стремлении к карьерным достижениям вам будет не на кого опереться. Вы должны больше верить в себя и в собственную интуицию.

Водолеи — Будьте экономнее и избегайте чрезмерных расходов, иначе в дальнейшем будет трудно восстановить финансовое равновесие.

Рыбы — Чрезмерная концентрация на собственных переживаниях явится причиной сложностей с близкими.