Дополнительные поезда запустят в Казахстане на праздники.

Так, на предпраздничные дни вводятся следующие дополнительные рейсы:

1. № 152/151 Астана — Шымкент, отправление из Астаны 29 декабря, из Шымкента 30 декабря;

2. № 153/154 Алматы-2 — Кокшетау, отправление из Алматы-2 28 декабря, из Кокшетау 30 декабря;

3. № 155/156 Алматы-2 — Арысь-1, отправление из Алматы-2 29 декабря, из Арыси-1 30 декабря;

4. № 501/502 Алматы-2 — Семей, отправление из Алматы-2 24 декабря, из Семея 25 декабря;

5. № 504/503 Караганда — Жезказган, отправление из Караганды 29 декабря, из Жезказгана 30 декабря.

Ранее сообщалось, что с учетом пожеланий жителей региона внесены изменения в график движения пассажирских поездов. С 1 января 2017 года поезд Астана — Жезказган будет курсировать по прежнему расписанию. «Поезд № 307/308 сообщением Астана — Жезказган будет ежедневно отправляться из Жезказгана в 18 часов 30 минут и прибывать в Караганду в 7 часов 52 минуты, а в Астану — в 12 часов 30 минут. Обратно пассажирский поезд будет отправляться из Астаны в 15 часов, прибывать в Караганду в 19 часов 52 минуты, а в Жезказган — в 9:00», — отмечалось в сообщении.