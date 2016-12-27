Для желающих провести новогоднюю ночь в поезде цены на билеты снизили вдвое

«Пассажирские перевозки» объявили скидки на скоростные поезда «Тұлпар-Тальго» 31 декабря.

АО «Пассажирские перевозки» объявляет скидки на скоростные поезда «Тұлпар-Тальго». На все поезда (кроме №3/4 Астана-Алматы и №25/26 Алматы-Шымкент) отправлением 31 декабря билеты можно будет приобрести в два раза дешевле.

• № 701/702, №706/705 Астана – Алматы от 6 000 тенге;

• № 89/90, №707/708 Шымкент – Астана от 5 500 тенге;

• № 89/90 Кызылорда – Астана от 8 500 тенге;

• № 67/68 Астана – Защита от 5 300 тенге;

• № 69/70 Алматы – Защита от 4 900 тенге;

• № 705/706 Алматы – Петропавловск от 7 700 тенге.

Следует отметить, что ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса стоимость билетов будет расти. При этом сохраняются действия ранее введённых дисконтных карт на проезд в поездах «Тұлпар-Тальго».

Чтобы избежать коллапса на вокзалах, на Новый год также вводят дополнительные поезда. 10 новых рейсов помогут справиться железным дорогом Казахстана с большим пассажиропотоком.