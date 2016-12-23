Сегодня, 22 декабря, депутаты утвердили бюджет Караганды на 2017 год. С учетом трансфертов и кредитов он составил 46,3 миллиарда тенге.

Больше всего казенных денег потратят на сферу образования – 19,2 миллиарда тенге. Причем больше 15 миллиардов тенге из них уйдет на зарплату педагогам и коммунальные услуги для школ и детских садов. Второе место по расходам занимает сфера занятости населения. На нее в бюджете предусмотрено 2,9 миллиарда тенге. Около 1,3 миллиарда тенге уйдет на культуру, спорт и внутреннюю политику.

На капитальный и текущий ремонт школ в 2017 году власти зарезервировали 1,197 миллиарда тенге.

На текущий ремонт внутренних помещений дома культуры Нового Майкудука – 35,2 миллиона тенге.

На ремонт фасада ДК «Молодежный» — 51,6 миллиона тенге.

На ремонт кровли дома культуры железнодорожников – 42 миллиона тенге и на замену окон – 31,9 миллиона тенге.

На содержание зоопарка – 126,6 миллиона тенге.

На содержание 21 библиотеки — 184,3 миллиона тенге.

На ремонт футбольного поля стадиона «Локомотив» в Сортировке – 65,4 миллиона тенге.