ДЧС Карагандинской области рассказал насколько опасны фейерверки

Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними и увеличение количества происшествий. Начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Карагандинской области Сергей Коваленко рассказал, как не испортить себе праздник опасной пиротехникой.

В свободной продаже можно найти пиротехнические вещества с 1 по 3 класс опасности, в том числе фейерверки. Каждый из них содержит в себе горючие вещества и окислители, и из-за наличия этих горящих элементов возможен разлет фрагментов.

— Опасной зоной считается диаметр в метрах равный калибру фейерверка. То есть если диаметр фейерверка составляет 10 миллиметров, то опасная зона составит 10 метров, — говорит Сергей Коваленко. – Именно на такое расстояние необходимо отойти.

Пиротехнические изделия нельзя располагать возле нагревательных приборов, а также в недоступном для детей месте. При покупке нужно обратить внимание на целостность упаковки и сроки годности изделия. Перед использованием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией использования. При сильном ветре опасную зону увеличить в 3-4 раза. На площадке не должно быть легковоспламеняющихся предметов.

— Ракеты и летающие фейерверки следуют запускать вдали от жилых домов. Многоствольные салюты устанавливать на твердую ровную поверхность, Салюты с небольшой площадью основания закрепить подсыпав с боков землю, — говорит Сергей Коваленко.

После поджога нужно немедленно отойти. Если фитиль погас, и фейерверк не начал действовать, нужно выждать 2-3 минуты, подойти, но не наклоняться над изделием, а проводить действия на вытянутых руках. Фейерверк необходимо уничтожить, поместив в воду на срок до двух суток.

В ДЧС напоминают, что даже бенгальские они могут быть опасны.