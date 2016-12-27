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Что просят казахстанские дети у Деда Мороза

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 3

20 декабря завершился прием писем по новогодней акции «Напиши письмо Деду Морозу» от «Казпочты». В этом году было получено более десяти тысяч писем. По данным пресс-службы компании, большинство детей просят Деда Мороза подарить им смартфоны, планшеты и другие новомодные гаджеты. Но есть и письма, где школьники просят в подарок здоровье для мамы, книги или суперсилу. Наша редакция собрала несколько трогательных посланий Деду Морозу.

Девочка по имени Марианна мечтает о зрении. Письмо от ее имени написала мама. Девочка учится в школе для слабовидящих детей.

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Кристина просит у Деда Мороза куклу, а для своей мамы здоровья.

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Мальчик по имени Даян просит Деда Мороза подарить им с бабушкой планшет с интернетом, так как у них не получается накопить самим на гаджет.

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Девочка по имени Джамиля мечтает о красивом платье и ждет в гости Деда Мороза.

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Школьница Анастасия ждет от Деда Мороза энциклопедию по биологии, переводчик по казахскому языку и флешку.

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А кто-то просто хочет стать суперчеловеком…

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Если вы хотите стать партнером акции и исполнить мечты детей, просим вас связаться с пресс-службой «Казпочты» по адресу: pr@kazpost.kz.

Также в компании отметили, что из-за большого количества писем ответные открытки от «Казпочты» и в некоторых случаях подарки от партнеров акции отправители будут получать вплоть до 13 января 2017 года.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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