Что просят казахстанские дети у Деда Мороза

20 декабря завершился прием писем по новогодней акции «Напиши письмо Деду Морозу» от «Казпочты». В этом году было получено более десяти тысяч писем. По данным пресс-службы компании, большинство детей просят Деда Мороза подарить им смартфоны, планшеты и другие новомодные гаджеты. Но есть и письма, где школьники просят в подарок здоровье для мамы, книги или суперсилу. Наша редакция собрала несколько трогательных посланий Деду Морозу.

Девочка по имени Марианна мечтает о зрении. Письмо от ее имени написала мама. Девочка учится в школе для слабовидящих детей.

Кристина просит у Деда Мороза куклу, а для своей мамы здоровья.

Мальчик по имени Даян просит Деда Мороза подарить им с бабушкой планшет с интернетом, так как у них не получается накопить самим на гаджет.

Девочка по имени Джамиля мечтает о красивом платье и ждет в гости Деда Мороза.

Школьница Анастасия ждет от Деда Мороза энциклопедию по биологии, переводчик по казахскому языку и флешку.

А кто-то просто хочет стать суперчеловеком…

Если вы хотите стать партнером акции и исполнить мечты детей, просим вас связаться с пресс-службой «Казпочты» по адресу: pr@kazpost.kz.

Также в компании отметили, что из-за большого количества писем ответные открытки от «Казпочты» и в некоторых случаях подарки от партнеров акции отправители будут получать вплоть до 13 января 2017 года.