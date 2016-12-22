Что делать если нет праздничного настроения

Чем старше ты становишься, тем сложнее бывает ощутить праздник. Вроде бы и улицы вокруг украшены, и снега сугробы намело, и все окружающие давно с головой окунулись в новогоднее настроение. И только ты еще живешь осенью, думаешь лишь о бытовых вещах и страдаешь отсутствием праздника. Никакого уныния! Создай свое настроение!

Создай настрой

Зимним праздником посвящено не одно произведение. И не зря – когда праздник можно «посмотреть», «почитать» и «послушать», не почувствовать его будет просто не возможно. Смотри самые новогодние фильмы, создай подборку своих любимых новогодних песен, читай книги и рассказы, действие которых происходит как раз в праздничное время. Не забывай про Интернет – истории празднования НГ самых разных людей вдохновляют ничуть не хуже фильмов.

Займись подготовкой

Можешь не сомневаться – до главного праздника года тебе нужно еще очень многое сделать. И при всем желании отвертеться от этих обязанностей не получится. И не нужно! Стоит лишь заняться подготовкой, и Новый Год уже будет преследовать тебя везде. Выступление в школе, вечеринка с друзьями или вечер с родителями, твой праздничный вид – поводов похлопотать множество, только не отлынивай от этой работы.

Вспомни детство

Наверняка самые новогодние воспоминания у тебя связаны с ранним возрастом. Ненадолго впадай детство – нарежь снежинок, вспомни детские новогодние стихи, напиши письмо Деду Морозу, слепи вместе с друзьями снеговика. Сработают ассоциации, и остаться без новогоднего настроения вряд ли удастся.

Измени атмосферу

Даже если все дома твоего города вдруг загорятся праздничными огнями, все сайты Интернета вдруг «оденутся» в самый новогодний дизайн, а прохожие ни при каких условиях не выйдут из дома без новогодне-яркого наряда, ты вряд ли почувствуешь праздник, если сама будешь продолжать жить по прежней схеме. Посели Новый Год в своей квартире – самые банальные украшения способны здорово поднять настроение. Поставь новогоднюю заставку на компьютер и мобильный – ведь на них ты часто обращаешь внимание.

Дарите подарки

Всем известно, что подарки приятнее дарить, чем получать! В этом пункте подготовки к празднику тоже не обязательно быть слишком расточительными, если у вас нет особой возможности. Веселые сувениры, сладкие подарки, приятные мелочи всегда радуют вас и ваших близких и не наносят удара по бюджету. Для родных и близких людей намного важнее и дороже внимание, чем сам подарок. А если подготовить подарки заранее, хотя бы за неделю, получится избежать предновогодней сутолоки в магазинах и сохранить нервы.

Практика показывает, что, если хочешь весело отпраздновать Новый год, то, первым делом, следует запретить посещать ваш дом унынию. Поставьте мощный заслон для депрессивных мыслей, активно действуйте, следуя нашим советам!